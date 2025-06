Empresa aérea adianta prazo, e corpo de Juliana Marins chega ao Brasil nesta terça Voo chega em SP; família alegou ‘descaso’ em divulgar horários do trajeto e relatou dificuldades com empresa Rio de Janeiro|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h05 ) twitter

Juliana Marins morreu após sofrer trauma e hemorragia, diz laudo. Reprodução/Redes sociais

A empresa aérea Emirates informou nesta segunda-feira (30) que o prazo de chegada do corpo de Juliana Marins ao Brasil foi adiantado. O voo, que pousaria no Rio de Janeiro (RJ) na quarta (2), chegará em São Paulo (SP) nesta terça-feira (1º). O horário estimado do pouso não foi informado pela empresa. Juliana morreu na Indonésia, ao fazer uma trilha em um vulcão.

“A Emirates informa que, em coordenação com a família, novos preparativos foram feitos para o transporte do corpo de Juliana Marins, cidadã brasileira que faleceu na Indonésia. O corpo chegará em São Paulo no dia 1º de julho. A Emirates estende suas mais profundas condolências à família neste momento difícil”, escreveu, em nota, a empresa.

Nesse domingo (29), a família de Juliana relatou enfrentar dificuldades para trazer o corpo da jovem de volta para casa.

Na página criada nas redes sociais para divulgar informações sobre o resgate, a alegação é de que o voo que faria o translado já estava confirmado, mas a empresa aérea responsável pelo transporte teria alegado que o “bagageiro ficou ‘lotado’”.

Mariana Marins, irmã de Juliana e responsável por administrar o perfil, escreveu que a empresa aérea “não quer trazer minha irmã para casa”. “Do nada o bagageiro do voo ficou ‘lotado’. Pedimos que o descaso com Juliana acabe”, disse.

Procurada pelo R7 no domingo, a Emirates informou apurar o caso.

Entenda

Nascida em Niterói (RJ), Juliana Marins tinha 26 anos e era publicitária. Desde a madrugada de 21 de junho, ela estava isolada em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia.

A turista se acidentou durante uma trilha na região de Cemare Nunggal, em Lombok.

Segundo as equipes locais, o resgate, que levou dias, foi dificultado devido ao terreno íngreme e às condições climáticas da região. O corpo foi encontrado três dias após a queda, em 24 de junho.

O laudo preliminar da autópsia de apontou trauma contuso como causa da morte.

O óbito, de acordo com o documento, ocorreu por fraturas múltiplas, lesões em órgãos internos e hemorragia. O legista destacou que os ferimentos foram simultâneos, com danos significativos no tórax, especialmente na parte traseira, afetando o sistema respiratório.

Embora houvesse também lesões na cabeça, não foram encontradas hérnias cerebrais, o que indica que a morte foi rápida, em um intervalo estimado de até 20 minutos após o trauma.

O legista explicou que não há sinais de que Juliana tenha sobrevivido por um longo período após o acidente.

O corpo apresentava rigidez e coloração compatíveis com morte entre 12 e 24 horas antes da autópsia, o que indicaria que o óbito ocorreu entre 1h e 13h (horário local) da quarta-feira (25).

Família questiona laudo

Apesar do documento das autoridades da Indonésia, também nesta segunda, os parentes de Juliana informou que entrou na Justiça para solicitar nova autópsia no corpo dela no Brasil.

“Com o auxílio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Prefeitura de Niterói, acionamos a Defensoria Pública da União, que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando uma nova autópsia”, afirmou a irmã de Juliana.

“Acreditamos no Judiciário Federal brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas”, disse Mariana.

