Traficante que gosta de ostentar armas e trocou CV pelo TCP é procurada pela polícia

Mulher teria fugido para a Bahia Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta quinta-feira (10), para pedir informações que levem à localização da traficante Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, mais conhecida como “Diaba Loira”.

De acordo com as investigações, a traficante começou a se envolver com o crime após sofrer uma tentativa de femínicio pelo ex-companheiro, em 2022. Ela teve o pulmão perfurado e precisou passar por uma cirurgia. Após se recuperar, a catarinense veio para o Rio e se aliou ao Comando Vermelho.

Além de chamar a atenção por ostentar armamento pesado nas redes sociais, Eweline foi vista atirando contra policiais militares durante uma operação na comunidade da Gardênia Azul, na zona oeste da capital.

Segundo a polícia, a traficante rompeu com CV e declarou aliança ao Terceiro Comando Puro. Eweline confirmou a troca de facção por meio de suas redes sociais, onde passou a compartilhar conteúdos ligado ao TCP. Ela também apagou as postagens relacionadas à antiga facção.

Investigada em Santa Catarina e no Rio, a traficante é alvo de três mandados de prisão, segundo o Dique Denúncia. Há informações sobre a mulher ter fugido para a Bahia.

Quem tiver informações sobre a criminosa pode entrar em contato com os seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

