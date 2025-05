Enem tem novas regras para alunos do ensino médio Inscrições ocorrem até 6 de junho Rio Grande Record|Do R7 27/05/2025 - 21h05 (Atualizado em 27/05/2025 - 21h05 ) twitter

Estudantes da rede pública serão pré-inscritos automaticamente no Enem. O exame volta a certificar conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. As provas acontecem em 9 e 16 de novembro, com meta de 450 pontos nas objetivas e 500 na redação para certificação. Alunos do ‘pé-de-meia’ ganham incentivo financeiro ao participar.