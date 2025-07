Expointer 2025 terá recorde de 456 expositores da agricultura familiar Feira destaca agroindústria, artesanato e gastronomia, com previsão de R$ 15 milhões em vendas Rio Grande Record|Do R7 29/07/2025 - 20h40 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h40 ) twitter

A Expointer 2025 contará com 456 expositores da agricultura familiar, o maior número da história do evento. O secretário de desenvolvimento rural do Rio Grande do Sul, Vilson Covatti, ressalta a relevância econômica e cultural da feira, que reúne agroindústria, artesanato e gastronomia. O evento acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, com expectativa de elevar as vendas para R$ 15 milhões.