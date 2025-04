Motorista de ônibus da UFSM presta depoimento sobre acidente fatal Perícia analisa falhas nos freios do veículo, enquanto investigação apura causas de acidente que deixou 7 mortos e 26 feridos Rio Grande Record|Do R7 08/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h40 ) twitter

O motorista do ônibus da Universidade Federal de Santa Maria, envolvido em um acidente fatal, prestará depoimento à polícia. A perícia mecânica no veículo já começou, com foco em possíveis falhas nos freios, uma das principais suspeitas da investigação. O trágico acidente resultou em sete mortes e deixou vinte e seis feridos, dos quais sete ainda estão hospitalizados.