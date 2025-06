Obras em Porto Alegre (RS) avançam com antecipação e novos projetos Liberação da rampa para a Avenida Mauá melhora fluxo e segurança na entrada da cidade Rio Grande Record|Do R7 13/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h16 ) twitter

Motoristas que acessam Porto Alegre (RS) pela BR-290 e outras vias já podem utilizar novamente a rampa de acesso à Avenida Mauá, liberada antes do prazo previsto. A manutenção das juntas de dilatação foi concluída com agilidade, aumentando a segurança no local. A prefeitura anunciou novos projetos, como a construção de um corredor humanitário e uma passarela para pedestres. As próximas etapas serão coordenadas pela Secretaria de Serviços Urbanos.