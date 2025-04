STF restringe licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul e derruba sistema de autodeclaração Decisão atinge 31 atividades de médio e alto risco; governo estadual avalia recurso enquanto setores divergem sobre impactos Rio Grande Record|Do R7 07/04/2025 - 21h38 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Supremo Tribunal Federal decidiu restringir o licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, afetando 31 atividades de médio e alto risco de poluição. A medida reverte a metodologia de autolicenciamento criada em 2019, que visava agilizar a liberação de empreendimentos. Ambientalistas comemoram a decisão, criticando a superficialidade do processo anterior, enquanto o setor industrial defende a necessidade de agilidade nos licenciamentos.

Atividades como criação de suínos e reflorestamento passarão por maior fiscalização. O governo estadual aguarda a publicação oficial da decisão para avaliar possíveis medidas judiciais.