A vida e o legado da moradora mais antiga de Cananéia (SP)

Dona Narita, aos 107 anos, é a moradora mais antiga de Cananéia, com uma história rica de vida. Vinda do Paraná, ela se estabeleceu na cidade há mais de 70 anos. Conhecida como lavadeira, Dona Narita conquistou a comunidade com seu trabalho impecável e espírito alegre. Sua fé e exemplo de vida são celebrados por todos, refletindo a riqueza cultural e histórica da Cananéia.