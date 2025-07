Vale do Ribeira lidera produção de bananas com sustentabilidade A região, que abriga 30 milhões de pés de banana, é vital para a economia local Vale do Ribeira em Foco|Do R7 28/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h00 ) twitter

O Vale do Ribeira se destaca como o maior produtor de bananas do estado de São Paulo, com produtividade superior à média nacional. A região, que abriga 30 milhões de pés de banana, é vital para a economia local. Iniciativas como a Abavar e parcerias com a Caixa Econômica Federal e Embrapa impulsionam a sustentabilidade e o desenvolvimento da bananicultura, preservando a Mata Atlântica.