Saberes quilombolas: biodiversidade e resistência na agricultura tradicional As sementes cultivadas por essas comunidades são resistentes e adaptáveis, alimentando pessoas e fauna Vale do Ribeira em Foco|Do R7 25/08/2025 - 16h42 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A importância dos saberes quilombolas é incentivo para a biodiversidade e enfrentamento das mudanças climáticas. As sementes cultivadas por essas comunidades são resistentes e adaptáveis, alimentando pessoas e fauna sem desmatar florestas. A união do conhecimento tradicional com o científico é crucial para políticas públicas eficazes e sustentáveis.