Saberes quilombolas: biodiversidade e resistência na agricultura tradicional

As sementes cultivadas por essas comunidades são resistentes e adaptáveis, alimentando pessoas e fauna

Vale do Ribeira em Foco|Do R7

A importância dos saberes quilombolas é incentivo para a biodiversidade e enfrentamento das mudanças climáticas. As sementes cultivadas por essas comunidades são resistentes e adaptáveis, alimentando pessoas e fauna sem desmatar florestas. A união do conhecimento tradicional com o científico é crucial para políticas públicas eficazes e sustentáveis.

