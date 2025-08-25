Saberes quilombolas: biodiversidade e resistência na agricultura tradicional
As sementes cultivadas por essas comunidades são resistentes e adaptáveis, alimentando pessoas e fauna
A importância dos saberes quilombolas é incentivo para a biodiversidade e enfrentamento das mudanças climáticas. As sementes cultivadas por essas comunidades são resistentes e adaptáveis, alimentando pessoas e fauna sem desmatar florestas. A união do conhecimento tradicional com o científico é crucial para políticas públicas eficazes e sustentáveis.