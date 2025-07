Banana gera emprego e movimenta economia em Sete Barras (SP) Bananicultura é responsável por 60% do PIB local Vale do Ribeira em Foco|Do R7 21/07/2025 - 16h52 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h52 ) twitter

A bananicultura é vital para a economia de 7 Barras, no Vale do Ribeira, responsável por 60% do PIB local. A cidade é a segunda maior produtora da região, com 116 mil toneladas anuais. A produção de banana sustenta centenas de famílias e gera milhares de empregos diretos e indiretos. Iniciativas locais buscam modernizar o setor com tecnologias como drones e parcerias para fortalecer a agricultura familiar.