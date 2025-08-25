Feira de troca de sementes: resistência e ancestralidade quilombola O evento, que começou com um pequeno grupo, agora atrai agricultores de diversas regiões Vale do Ribeira em Foco|Do R7 25/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h37 ) twitter

A feira de troca de sementes, iniciada por comunidades quilombolas, tornou-se um símbolo de resistência e preservação cultural. O evento, que começou com um pequeno grupo, agora atrai agricultores de diversas regiões, promovendo a agricultura familiar e a troca de sementes crioulas. A feira fortalece a cultura quilombola e garante alimentos saudáveis para futuras gerações.