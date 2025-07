Aventura no Vale do Ribeira revela beleza e desafios naturais Descubra a rica biodiversidade, incluindo macacos-prego e a majestosa onça-pintada Vale do Ribeira em Foco|Do R7 14/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h57 ) twitter

Explore a emocionante jornada pelo Vale do Ribeira, onde a equipe do Vale do Ribeira em Foco desbrava trilhas e cavernas inéditas. Descubra a rica biodiversidade, incluindo macacos-prego e a majestosa onça-pintada. Acompanhe a caminhada por terrenos desafiadores até a caverna Termina, famosa por seu ‘chuveirinho’ natural, uma formação rara e espetacular. Uma experiência única de contato com a natureza preservada.