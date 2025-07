Inovação e desafios na produção de banana no Vale do Ribeira Drones e cabos aéreos são usados para melhorar a qualidade e eficiência Vale do Ribeira em Foco|Do R7 21/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h55 ) twitter

A produção de banana no Vale do Ribeira enfrenta desafios climáticos e de infraestrutura, mas avança com tecnologia. Drones e cabos aéreos são usados para melhorar a qualidade e eficiência. O apoio público é crucial para superar barreiras e fomentar o crescimento. Apesar das dificuldades, a região se destaca pela qualidade da banana, reconhecida nacional e internacionalmente.