Especial Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira: uma viagem no mundo das cavernas Experimente a beleza natural e a história geológica deste destino fascinante Vale do Ribeira em Foco|Do R7 19/05/2025 - 16h28 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h28 )

Descubra o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, um dos mais importantes patrimônios naturais do Brasil, reconhecido pela UNESCO. Localizado entre Apiaí e Iporanga, o parque abriga a maior extensão de Mata Atlântica do país e é famoso por suas impressionantes cavernas, como a Caverna Santana. Acompanhe a visita guiada por Eder Dias, monitor de biodiversidade, que revela a rica fauna e flora local, além de formações rochosas únicas. Conheça as regras de segurança para explorar as cavernas e a importância da preservação ambiental.