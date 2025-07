Descubra como transformar casca de banana verde em uma deliciosa caponata vegana O prato, livre de glúten e lactose, é ideal para eventos e surpreende pelo sabor Vale do Ribeira em Foco|Do R7 28/07/2025 - 17h04 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h04 ) twitter

A chef Eliane Whal compartilha sua paixão pela banana do Vale do Ribeira, ensinando a preparar uma caponata vegana com casca de banana verde. O prato, livre de glúten e lactose, é ideal para eventos e surpreende pelo sabor. Eliane destaca a versatilidade da banana e sua história pessoal com ingredientes regionais, desafiando preconceitos e valorizando a culinária local.