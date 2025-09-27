À luz do dia: criminosos quebram vidro e roubam carro em menos de 1 minuto em São Paulo

Um Chevrolet Cobalt foi furtado, na manhã da última sexta-feira (26), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram a ação.

Na imagem é possível ver dois homens encostados na parede.

Um deles vai até o carro, de cor cinza, e, com uma chave de fenda, quebra o vidro do veículo.

Calmamente, ele retira o objeto que ficou grudado na película e joga no banco traseiro. Na sequência, entra pela janela do carro.

O comparsa, que estava encostado na parede de um imóvel também entra no carro pelo mesmo buraco.

O criminoso consegue ligar o carro. O furto é rápido, dura cerca de um minuto.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência e ressaltou a importância da elaboração do Boletim de Ocorrência para os crimes serem investigados pela Polícia Civil e que a área seja mapeada.

A apuração é de André Carvalho, da Agência RECORD.