Advogado do Mensalão deixou bar com copo e celular nas mãos antes de apanhar e surgir morto

Abordado por casal, advogado criminalista de 51 anos entrou em luta corporal com criminoso antes de cair e convulsionar em calçada de bairro nobre

São Paulo|Do R7

Luiz Fernando Pacheco atuou no caso do repasse indevido de dinheiro para compra de votos no Congresso, quando defendeu o então deputado José Genoino (PT-SP). O crime ficou conhecido como Mensalão e rendeu condenações no STF.

Segundo o boletim de ocorrência, advogado foi achado na rua quando passava mal e sofria uma convulsão, com dificuldade de respirar.

