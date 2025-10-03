Advogado do Mensalão deixou bar com copo e celular nas mãos antes de apanhar e surgir morto
Abordado por casal, advogado criminalista de 51 anos entrou em luta corporal com criminoso antes de cair e convulsionar em calçada de bairro nobre
Luiz Fernando Pacheco atuou no caso do repasse indevido de dinheiro para compra de votos no Congresso, quando defendeu o então deputado José Genoino (PT-SP). O crime ficou conhecido como Mensalão e rendeu condenações no STF.
Segundo o boletim de ocorrência, advogado foi achado na rua quando passava mal e sofria uma convulsão, com dificuldade de respirar.
