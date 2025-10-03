Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Advogado do Mensalão morto: novo vídeo mostra vítima parada na rua com celular na mão

Luiz Fernando de Sá Pacheco entrou em luta corporal com criminoso após abordagem em bairro nobre da capital e não resistiu aos ferimentos

São Paulo|Do R7

  • Google News

Durante o julgamento da compra de votos no Congresso nos anos 2000, Pacheco, que é cofundador do Grupo Prerrogativas, defendeu o ex-deputado federal José Genoino (PT-SP).
/
Uma pessoa que passava no local, após o crime, viu a vítima passando mal, com uma convulsão e com dificuldade para respirar. Em seguida, acionou a PM e também o SAMU.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.