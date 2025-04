Bandidos roubam moto de madrugada, mas dono acorda, inicia caçada e recupera veículo

Uma moto foi recuperada após tentativa de furto em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, por volta da 0h30 da última sexta-feira (18).

Segundo informações da vítima, durante esta madrugada, suspeitos invadiram a sua casa após arrombar o portão e roubaram uma moto.

Após acordar com o barulho, o marido da vítima pegou o carro e foi atrás dos suspeitos.

A motocicleta roubada possuía alarme de presença, então, após ficar inutilizável, foi deixada em uma rua próxima.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos, com outra motocicleta, deixam a moto roubada em uma calçada.

A moto foi recuperada e as vítimas não registraram um Boletim de Ocorrência.

A apuração é de Gabriel Cordeiro, sob supervisão de Nayara Paiva, da Agência RECORD.