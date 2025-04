Bispo Macedo participa do evento ‘A Família ao Pé da Cruz’ em SP; veja na íntegra

O segundo encontro do evento mundial 'A Família ao Pé da Cruz' no estádio Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, foi marcado pela presença do Bispo Edir Macedo. A chuva não espantou o público, que acompanhou o clamor por fé e união, em uma mensagem pela restauração dos laços familiares.



Promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus, o evento reuniu mais de 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro e em 137 países.