Covardia: ladrão apavora e derruba mulher para roubar moto na zona leste de SP

Uma mulher foi vítima de uma agressão e assalto no bairro do Parque Boturussu, na zona leste de São Paulo, na última quinta-feira (6).

Na última sexta-feira (14), a GCM (Guarda Civil Metropolitana) localizou a motocicleta roubada no bairro Ponte Rasa, também na zona leste.

Os suspeitos, entretanto, ainda não foram identificados nem detidos.

Segundo a vítima, três rapazes estavam na esquina de sua residência quando ela chegou do trabalho por volta das 8h30. Assim que se aproximou do portão de casa, um dos homens correu e anunciou o assalto, dizendo que ela havia "perdido a moto" e para não reagir, afirmando estar armado.

Moradores afirmam que o grupo de criminosos já vinha agindo na região. A vítima, após a queda e as agressões, precisou ser medicada no hospital.

A moto foi localizada a cerca de três quilômetros do local do crime.

A GCM ressaltou que continua intensificando o policiamento para coibir crimes semelhantes e reforçou que, ao ter um bem roubado, a orientação é que a população comunique imediatamente às autoridades, o que aumenta as chances de recuperação do veículo.

O 63º Distrito Policial da Vila Jacuí é o responsável pelo registro do caso da recuperação do veículo, porém o assalto foi registrado no 24º DP da Ponte Rasa.

A apuração é de Fernanda Pegorelli, com supervisão de Kathlleen Teixeira, da Agência RECORD.