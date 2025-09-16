Criança grava pânico com tiros de fuzil contra Ruy Ferraz: 'Mataram o cara. Liga para tua mãe'
Menina e, supostamente, a avó escutavam música de Adele quando diversos disparos atingiram algoz do PCC em Praia Grande (SP)
Uma mulher e a neta, que estavam em um carro a alguns metros do local do assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, conseguiram registrar os
momentos de desespero com as rajadas.
A criança notou uma movimentação estranha e começou a gravar com o celular. No vídeo, é possível ouvir as palavras de pânico: ‘Meu Deus, sai de perto’, disse a avó.
Em seguida, a menina diz: ‘Meu Deus, vó. Atiraram na moça ou ela abaixou?’. A motorista, então, responde: ‘Mataram o cara. Liga para a tua mãe'
Últimas