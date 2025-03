Criminosos violentos obrigam mulher a dar celular e senha e arrancam anéis à força à luz do dia

Uma mulher foi assaltada por dois suspeitos, na esquina das ruas Lydia Ferrari Magnoli e Mário Augusto do Carmo, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, por volta das 15h30 deste domingo (9).

A Agência RECORD teve acesso a um vídeo que flagrou o momento do roubo. Um criminoso vestia blusa e calça pretas, enquanto o outro usava uma camiseta branca e uma bermuda jeans. Ambos estavam de capacetes.

Um dos assaltantes segurava um celular, provavelmente da vítima, e pareceu cobrar a senha do dispositivo.

O outro puxou uma sacola da mão da moça e tentou retirar alguns anéis da mulher. Ele caminhou em direção à moto e, segundos depois, retornou.

Aparentemente, eles tiveram dificuldades para puxar um dos anéis e tentaram tirá-lo com força. Finalmente, o anel saiu do dedo da vítima, que caminhou e deixou o local.

Os dois ladrões, então, abordaram um carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Um deles abriu a porta do veículo, enquanto o outro continuou na moto. Não é possível observar a ação do suspeito no automóvel.

A PM não tem informações do que foi levado.

O 21º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano atende as ocorrências da área, enquanto o 56º Distrito Policial, da Vila Alpina, é responsável pelos casos da região.

A apuração é de Guilherme Gomes e Augusta Ramos, da Agência RECORD, e as imagens foram cedidas pela página @vitrinedoneco.