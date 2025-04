Helicóptero cruza frente de avião que se preparava para pousar e quase provoca tragédia em SP

Incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, na tarde da última sexta-feira (11). O canal de Youtube Golf Oscar Romeu conseguiu registrar o exato momento.

O vídeo mostra uma aeronave da Latam, que saiu de Rio Branco (AC) com destino ao aeroporto da região metropolitana de São Paulo.

Uma conversa entre a torre de comando e o comandante do voo LA3655, divulgada no canal Golf Oscar Romeo, mostra que o helicóptero não estava autorizado no local.

Em nota, a Latam afirmou que ninguém ficou ferido, que o avião pousou no tempo programado e que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação.

Leia a nota da Latam na íntegra:

"A LATAM Airlines Brasil informa que a aeronave do voo LA3655 (Rio Branco-São Paulo/Guarulhos) desta sexta-feira (11/04) precisou arremeter ao se aproximar do Aeroporto de Guarulhos devido ao tráfego aéreo na região. Em seguida, aterrissou no destino em total segurança, dentro do horário programado. Todos os passageiros desembarcaram normalmente.

A LATAM reforça que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação, e reafirma seu compromisso com a segurança, adotando todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir uma operação segura para todos."

A apuração é de Augusta Ramos e Fabio Borges, da Agência RECORD.