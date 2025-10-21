Homem abandona cadela e dois filhotes na Grande SP, e mãe dos cães morre atropelada
Um dos filhotes abandonados foi resgatado, e o outro foi levado para o canil do Centro de Controle de Zoonoses
Um homem foi flagrado ao abandonar uma cadela e dois filhotes no Parque Industrial das Oliveiras, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na manhã de segunda-feira (20). A Prefeitura de Taboão da Serra informou que o cruzamento onde os cães foram deixados é bastante movimentado, e que a mãe dos filhotes acabou atropelada e morta após o abandono.
Últimas