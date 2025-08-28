Imagens aéreas mostram dimensão da megaoperação contra o PCC e fraudes em postos de combustíveis

Uma megaoperação realizada nesta quinta-feira (28) cumpre mandados de busca e apreensão em oito estados, no âmbito de investigações sobre um esquema criminoso no setor de combustíveis, supostamente comandado por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ao todo, três operações simultâneas estão em andamento em diferentes regiões do país. Segundo as investigações, mais de mil postos ligados aos investigados movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.