'Nasceu de novo': árvore centenária despenca e por pouco não acerta e mata ciclista em SP

Um pinheiro centenário caiu dentro do restaurante Yamaguchi, localizado na Rua Doutor Flaquer. O acidente interditou a Rua Clara Bassani, no Centro de São Bernardo do Campo, nesta segunda-feira (28). As imagens obtidas pela Agência RECORD foram cedidas pelas páginas 'Viva ABC' e 'TV.sbc'.

Um ciclista, que passava pela via no momento da queda, por pouco não foi atingido. Ninguém ficou ferido.

Por conta do susto, o condutor da bicicleta perde o equilíbrio e cai na pista, mas consegue desviar da árvore.

Outras imagens registram a destruição causada pelo acidente. A área externa do restaurante ficou parcialmente destruída. Vidros do estabelecimento estilhaçaram por conta do impacto.

Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, a árvore caiu no ambiente do restaurante. Um veículo e a bicicleta também foram atingidos.

Equipes da Defesa Civil foram acionadas e sinalizaram o local.

Segundo a Enel, 7.611 moradias seguiam com o fornecimento de energia interrompido, em São Bernardo do Campo, até às 17h40 da última segunda-feira (28).

Nota da Prefeitura de São Bernardo do Campo:

'A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Defesa Civil, informa que a árvore mencionada caiu na manhã desta segunda-feira, dentro do ambiente de um restaurante, localizado na região central. Não houve vítimas. Equipe da Defesa Civil foi acionada e sinalizou o local. Os danos se restringiram a um veículo e bicicleta, além do próprio restaurante.'

A apuração é de Fábio Borges, sob supervisão de André Carvalho, da Agência RECORD