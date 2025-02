Ônibus sanfonado derrapa, invade calçada e quase passa por cima de mulher

Um ônibus derrapou e quase atingiu uma mulher no Sacomã, na zona sul de São Paulo, na última quinta-feira (30). Não houve registro de vítimas. As imagens são da página Diário do Transporte.



O caso aconteceu no cruzamento da avenida Padre Arlindo Vieira com a rua Brigadeiro Amílcar Veloso Pederneira no início da noite, por volta das 18h10.



Uma câmera de segurança do local flagrou o incidente. Nas imagens, o veículo articulado, que faz a linha 4742-10, Jardim Clímax/Metrô São Judas, faz uma curva.



Durante a manobra, o coletivo derrapa e invade a calçada. A mola, popularmente conhecida como sanfona, bate contra os pinos de concreto instalados no local e não atinge — por pouco — a mulher, que passava no mesmo instante.



A pedestre percebeu a situação e se encolheu no canto próximo a uma loja. O motorista parou o ônibus.



Ainda no vídeo, é possível ver que as molas do ônibus ficaram danificadas.



De acordo com a SPTrans, havia óleo na pista, o que ocasionou a colisão entre o veículo e as barras de anteparo. Leia abaixo a nota na íntegra:



“A SPTrans informa que a ocorrência envolveu um ônibus da Via Sudeste, que operava na linha 4742/10 Jd. Clímax - Metrô São Judas no acesso à R. Brig. Amilcar Veloso Pederneira. A concessionária alegou que havia óleo na pista, que ocasionou na colisão entre o veículo e as barras de anteparo. Não houve registro de vítimas.”



A apuração é de Augusta Ramos e Guilherme Gomes, da Agência RECORD.