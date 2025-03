PM estoura bunker lotado de armas e munições em comunidade da zona sul de SP

Um homem conseguiu escapar e várias armas foram localizadas em um bunker num imóvel na comunidade Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado (15).

Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima levou os agentes para apurar um sequestro no local. Quando os agentes da 1ª Companhia do 16° Batalhão chegaram, visualizaram um homem segurando uma arma longa, que, ao perceber a presença dos policiais. correu e entrou em um imóvel.

Os agentes foram até a frente da casa e perceberam que a porta era de aço e de grande espessura. Os Bombeiros tiveram de ser acionados para ajudar na abertura do portão.

Ao conseguir acessar o imóvel, os agentes localizaram uma pistola, cinco armas longas, munições, carregadores, além de um capacete balístico e chaves de carros importados. O suspeito, porém, já havia fugido do endereço.

O local foi preservado por equipes da PM para a chegada da perícia da Polícia Civil.

O caso foi registrado no 89° Distrito Policial do Morumbi.

A apuração é de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD.