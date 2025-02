Quadrilha invade restaurante lotado, apavora clientes e faz a limpa em bairro nobre de SP

Três homens armados invadiram um restaurante especializado em frutos do mar, na Vila Tramontano, na região do Morumbi, pouco depois das 15h do último sábado (1º). No momento, o local estava lotado de clientes, que ficaram aterrorizados com a abordagem violenta dos criminosos.



Dois bandidos chegaram em uma moto e outro a pé. Uma das vítimas entrega o celular para o suspeito que chegou a pé. Ele está armado e de capacete, e logo entra no estabelecimento.



Outra vítima é abordada enquanto está de costas, e o criminoso, que também está armado e de capacete, o tenta tirar a corrente que está no pescoço dela. Sem conseguir, manda todos entrarem.



O terceiro assaltante estacionou nas proximidades, e um quarto chega na sequência com outra moto. Ele desce do veículo e pega uma mochila, também entrando no local.



O quarto assaltante reaparece segundos depois, armado e segurando uma bolsa, logo atrás de um casal que também é obrigado a ficar no restaurante.



A ação tem quase dois minutos, e a quadrilha age sem pressa passando por todas as mesas.



A RECORD tentou contato com o restaurante, mas não conseguiu retorno. O 16° Batalhão de Polícia Militar e o 34º Distrito Policial da Vila Sônia atendem a área do crime.



O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) confirmou acionamento para o endereço, mas disse que, até o momento, não houve detidos. Também não há informações sobre os itens levados.



A apuração é de Augusta Ramos, da Agência RECORD.