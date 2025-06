Realocação do Teatro de Contêiner visa ampliação e melhores condições, diz Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), divulgou um vídeo nesta quarta-feira (11) ao lado dos secretários de Governo, Edson Aparecido, e de Cultura, Totó Parente, explicando que a mudança do Teatro Mungunzá — também conhecido como Teatro Contêiner — não se trata de um despejo, mas de uma realocação planejada para um espaço melhor e maior, com o objetivo de fortalecer a atuação cultural do grupo e otimizar o uso urbano da região.



“Não existe nada de querer acabar com o teatro. Pelo contrário, na nossa gestão, [repassamos] mais de R$ 2,5 milhões. Está num local onde a prefeitura precisa fazer as suas ações — está no seu plano de metas, habitação, área de lazer —, e levando eles para outro local melhor, maior e com muito mais condições de as pessoas poderem acessar. Portanto, isso é que é a verdade sobre o Teatro de Contêiner”, disse Nunes.