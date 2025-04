Sem medo de mostrar a cara, criminosos fingem ser clientes e roubam dinheiro de mercadinho

Dois homens assaltaram um mercadinho, na avenida Padre Arlindo Vieira, no Sacomã, zona sul de São Paulo, pouco antes das 19h da última quarta-feira (16). Imagens de circuito de segurança, às quais a RECORD teve acesso, registraram a ação da dupla.

No estacionamento, um rapaz que vestia jaqueta e boné pretos estaciona uma moto vermelha. Neste momento, o comparsa já se encontra no estabelecimento.

O outro suspeito, que veste uma jaqueta cinza e um boné preto, passa em frente à caixa registradora e caminha em direção ao fundo da loja. Segundos depois, ele retorna, a dupla se encontra e anuncia o assalto.

Os assaltantes abordam uma funcionária do mercadinho, que não demonstrou resistência, e roubam uma quantidade de dinheiro. A cena foi acompanhada por uma mulher que fazia compras.

As imagens flagraram, ainda, os ladrões fugindo.

Segundo o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a vítima acionou a companhia às 19h17. Agentes da 3ª Companhia do 46º Batalhão da PM foram deslocados para atender a ocorrência, e a funcionária foi orientada.

O 26º Distrito Policial, do Sacomã, é responsável pelas ocorrências da região.

A apuração é de Guilherme Gomes e Rodrigo Balbino, da Agência RECORD.