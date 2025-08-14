Logo R7.com
Vídeo: Confira imagens da operação que apura suposto esquema de corrupção em São Bernardo do Campo

São Paulo|Do R7

A Polícia Federal deflagrou a operação para apurar indícios de lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados por uma organização criminosa que atuaria na administração pública de São Bernardo do Campo (SP). Segundo a corporação, as investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões, entre reais e dólares norte-americanos, em endereços ligados a um servidor público suspeito de integrar o grupo.

