Campanha de vacinação contra a dengue chega a 675 cidades

A campanha de vacinação contra a dengue vai chegar a 675 municípios do país, informou o Ministério da Saúde. A pasta divulgou nesta quinta-feira (28) a lista com as novas 154 cidades que foram incluídas às 521 contempladas na primeira etapa da imunização, que começou em fevereiro.

Ao todo, mais 930 mil doses vão ser distribuídas e outras 668 mil que já estavam para vencer serão redistribuídas. O motivo é a baixa adesão à campanha de vacinação até agora.

O imunizante é destinado a pessoas de 10 a 14 anos, público que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. A previsão é que na próxima semana as doses redistribuídas comecem a ser utilizadas, a depender do processo de remanejamento próprio de cada localidade.

Com a medida anunciada na quarta-feira (27) pelo ministério, foram contempladas regiões como Central (ES), Betim (MG), Uberaba (MG), Uberlândia/Araguari (MG), Recife, Apucarana (PR), Grande Florianópolis, Aquífero Guarani (SP), Região Metropolitana de Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo.

Até o momento, foram enviadas aos estados e municípios 1,2 milhão de doses da vacina contra a dengue. Desse total, 534.631 foram aplicadas, enquanto 700.488 aguardam registro. Em 13 dos 521 municípios, a administração não forneceu os dados ao governo federal.

“Enviaremos uma parte dessas doses para repor as que foram remanejadas em municípios inicialmente contemplados. Assim, garantiremos a continuidade da vacinação em locais com dose por vencer agora e que vão redistribuir. Nós também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem, para que eles continuem a estratégia de vacinação”, disse o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização, Eder Gatti.