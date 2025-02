Governo amplia faixa etária de vacinação da dengue para usar doses com validade perto do fim Ministério da Saúde também orienta que os estados e o Distrito Federal realizem o remanejamento de doses para outros municípios Saúde|Do R7, em Brasília 17/02/2025 - 07h44 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo amplia faixa etária para vacinação contra a dengue José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Saúde autorizou a ampliação temporária do público-alvo da vacinação contra a dengue para otimizar o uso de doses próximas ao vencimento. A medida permite que estados e o Distrito Federal expandam a faixa etária de imunização conforme a data de validade dos imunizantes disponíveis em estoque.

Novas faixas etárias para vacinação

Doses com validade de até dois meses: poderão ser aplicadas em pessoas de 6 a 16 anos;

Doses com validade de até um mês: poderão ser destinadas a pessoas entre 4 e 59 anos;

A vacina contra a dengue é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em 521 municípios com maior incidência da doença.

A nota técnica do Ministério da Saúde também recomenda que os estados e o Distrito Federal redistribuam as doses para outros municípios, sempre que necessário, a fim de evitar o desperdício de vacinas próximas ao vencimento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministério reforça que a ampliação do público-alvo é temporária e não altera a estratégia geral de vacinação contra a dengue no país. “Ressaltamos que essa é uma medida de caráter temporário, aplicável exclusivamente às vacinas com curto prazo de validade”, destaca o documento.

‌



Registro e acompanhamento das doses

A vacina contra a dengue está indicada para indivíduos com idades entre 4 e 59 anos, 11 meses e 29 dias, conforme as orientações da bula. Para assegurar o acompanhamento adequado da imunização, o Ministério da Saúde orienta que todas as doses administradas sejam registradas na Rede Nacional de Dados em Saúde.

Esse monitoramento é essencial para garantir que as pessoas vacinadas recebam a segunda dose no prazo recomendado, completando assim o esquema de proteção contra a doença.