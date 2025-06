Reajuste de planos de saúde individuais e familiares não pode passar de 6,06%, determina ANS A medida abrange contratos que atendem mais de 8,6 milhões de beneficiários — o equivalente a 16,4% do total Saúde|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 23/06/2025 - 12h10 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h11 ) twitter

Percentual pode ser aplicado nos reajustes entre maio de 2025 e abril de 2026 Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) limitou a 6,06% o percentual de reajuste anual que poderá ser aplicado aos planos de saúde de assistência médica individuais e familiares regulamentados. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (23), e o percentual será válido para o período de maio de 2025 a abril de 2026.

A medida abrange contratos que atendem mais de 8,6 milhões de beneficiários — o equivalente a 16,4% dos 52 milhões de pessoas que possuem plano médico no país.

Segundo a diretora-presidente interina e diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Carla Soares, o reajuste leva em conta as despesas assistenciais das operadoras em relação aos atendimentos realizados em 2024.

— Isso inclui tanto o custo dos procedimentos quanto a frequência com que os beneficiários utilizaram os serviços. Nosso objetivo é garantir equilíbrio ao sistema: proteger o consumidor de aumentos abusivos e, ao mesmo tempo, assegurar a sustentabilidade do setor — completou.

Cálculo do reajuste

Segundo a ANS, o valor final do plano de saúde é impactado por fatores como a inflação, a variação na frequência de uso do plano e os custos dos serviços médicos e dos insumos, como produtos e equipamentos hospitalares.

Informações no boleto

Com o anúncio do teto máximo de reajuste, os beneficiários de planos individuais ou familiares devem ficar atentos aos boletos de pagamento. É importante verificar se o percentual aplicado é igual ou inferior ao definido pela ANS (6,06%) e se a cobrança com o novo índice está sendo feita a partir do mês de aniversário do contrato — ou seja, o mês em que o plano foi firmado.

Atendimento ao consumidor

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a ANS pelos seguintes canais:

Disque ANS - 0800 701 9656 : atendimento telefônico gratuito, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados nacionais).

: atendimento telefônico gratuito, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados nacionais). Formulário eletrônico Fale Conosco , disponível na Central de Atendimento ao Consumidor.

, disponível na Central de Atendimento ao Consumidor. Central de atendimento para deficientes auditivos : 0800 021 2105.

: 0800 021 2105. Núcleos da ANS nas cinco regiões do país: confira como agendar o atendimento no site oficial.

