Brasil fecha negócios para ampliar exportações agropecuárias para mais três países Colômbia e Burkina Faso devem importar insumos para produção de ração animal, enquanto a Malásia receberá pescados e frutas

Colômbia importará farinha de sangue bovino para rações animais, destacando um mercado em crescimento.

Burkina Faso autorizou a importação de insumos para fabricação de rações, com uma população promissora.

Malásia abrirá espaço para diversos produtos brasileiros, incluindo pescado e frutas, devido à alta demanda.

O Brasil expandiu as exportações de produtos agropecuários ao firmar novos acordos com a Colômbia, Malásia e Burkina Faso. Na semana passada, o governo concluiu uma negociação sanitária com o país sul-americano, que permitirá o embarque de farinha de sangue bovino, usada na produção de ração animal devido ao alto teor proteico.

Em 2024, as relações comerciais com a Colômbia já haviam gerado um saldo de US$ 863 milhões (cerca de R$ 4,65 bilhões, na cotação atual) em vendas brasileiras, com destaque para papel e celulose, açúcar refinado e café. Além disso, a demanda por ração de animais é significativa, pois mais da metade das famílias colombianas possui pelo menos um pet.

Demanda por insumos de ração animal na Colômbia e Burkina Faso abre oportunidades para o Brasil Reprodução/Record News

Burkina Faso também autorizou a importação de insumos vegetais e animais para a fabricação de rações. Com uma população de 23 milhões habitantes e um rebanho de 81 milhões de cabeças, a nação africana desponta como um mercado promissor para as exportações brasileiras.

Já a Malásia abriu espaço para pescado, maçãs, melões, ovo em pó e gergelim brasileiros. O país asiático tem histórico de consumo elevado desses produtos e, no ano passado, importou US$ 1,2 bilhão (R$ 6,46 bilhões, na cotação atual) do Brasil.

