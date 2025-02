Agricultura: saiba por que a sustentabilidade é fundamental para os negócios Práticas sustentáveis, como uso eficiente de água e insumos, diminuem desperdícios e aumentam a produtividade, explica Mateus Tavares, assessor técnico do Senar. Elas também garantem alimentos acessíveis, criam empregos qualificados e promovem o desenvolvimento rural Senar Play|Do R7 17/02/2025 - 11h39 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h39 ) twitter

Wenderson Araujo/CNA Wenderson Araujo

A sustentabilidade na agricultura é essencial para garantir a segurança alimentar a longo prazo, equilibrando aspectos econômicos, sociais e ambientais. Sua importância se reflete nos negócios e no meio ambiente. Toda a sociedade pode se beneficiar com uma agricultura mais eficiente, rentável e responsável com o Planeta.

Práticas sustentáveis, como uso eficiente de água e insumos, diminuem desperdícios e aumentam a produtividade; garantem alimentos acessíveis; criam empregos qualificados e promovem o desenvolvimento rural, entre outros benefícios.

“O termo sustentabilidade não deve ser uma escolha, tem de ser o cerne, a espinha dorsal da atividade, sobretudo no meio rural”, afirma Mateus Tavares, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Ele explica que a atividade rural é sensivelmente suscetível a variações bruscas nos fatores de produção, não só ambiental, mas também social e econômico.

Por exemplo, quando chove menos ou quando chove demais, a atividade é fortemente abalada. Quando há variação no preço do combustível, o custo de produção sobe e pode inviabilizar o negócio. “Como várias cadeias produtivas estão relacionadas às commodities agrícolas, a variação no valor de venda do produto pode não acompanhar a alta do custo de produção. Então, a atividade rural precisa considerar a sustentabilidade do negócio em todos os 3 aspectos (ambiental, econômico e social), explica o assessor.

Segurança alimentar

A adoção de tecnologias ou processos que tornam a atividade menos vulnerável - ou mais resistente às perturbações externas - contribuem para que a oferta de alimento esteja acessível a todos. Não só a longo prazo, mas também no curto prazo.

Segundo o assessor do Senar, uma gestão financeira da atividade equilibrada pode ajudar a propriedade rural, para poder ser flexível em tempos difíceis, absorver impactos de variações temporárias na economia. Ajuda, ainda, o produtor a entender onde estão seus maiores custos, seus maiores gargalhos, riscos e também onde estão suas potencialidades. “Outro bom exemplo, agronomicamente falando, seria de uma propriedade rural que possui técnicas de conservação de solo e de água aplicadas ao manejo produtivo. Essas propriedades estão mais propensas a suportar variações nos regimes de chuva”, afirma Tavares.

Impacto positivo

Em relação à conservação da biodiversidade, algumas práticas podem proporcionar a sustentabilidade na agricultura (várias delas já são aplicadas nas propriedades rurais brasileiras):

- No sistema plantio direto são aplicadas técnicas de rotação de cultura, revolvimento mínimo do solo e cobertura vegetal permanente. O solo fica mais forte, aguenta mais períodos de estiagem, assim como os efeitos das chuvas fortes;

- Manejo Integrado de Pragas (MIP). Preconiza o controle de pragas por técnicas de prevenção primordialmente e não de combate. O uso de cultivares vegetais resistentes e a utilização de bioinsumos;

- A própria conservação da vegetação nativa nas de áreas de proteção permanente ou reserva legal são práticas que contribuem para favorecer a biodiversidade local.

