Capacitação é fundamental para empreender no meio rural, diz especialista

Toda atividade rural é um negócio e precisa de gerenciamento profissional, independentemente do porte da propriedade e do tipo de produto produzido. Isso significa que o empreendedor deve saber quanto custa para produzir e traçar estratégias para reduzir esse gasto, aumentar a produtividade, agregar valor ao produto e buscar novos mercados para vendê-lo, explica Mateus Tavares, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Mesmo assim, a falta de profissionalização na gestão das propriedades, especialmente nas pequenas e médias, é uma lacuna do setor. “É praticamente impossível aperfeiçoar o negócio sem conhecê-lo”, avalia Tavares. Nesse sentido, a busca por capacitação e treinamento que detalhe como realizar uma boa gestão, é fundamental para ampliar a capacidade gerencial. Não faltam oportunidades para aprender mais sobre o tema e empreender no meio rural.

Não existe uma receita pronta para iniciar um novo negócio, mas entender as potencialidades e riscos do mercado é um bom começo. De olho nas novas tendências de consumo, como os alimentos fitness, sem lactose, sem açúcar, entre outros, que tal adaptar o produto para atender às necessidades do mercado consumidor? “Toda oportunidade é uma oportunidade”, resume o assessor técnico do Senar.

E utilizando a tecnologia, o produtor pode se capacitar sem sair de casa, participar de eventos e de grupos virtuais para troca de experiências, por exemplo. “Hoje, praticamente qualquer curso que você precise está disponível on-line, e o Senar é um ótimo exemplo disso. A informação está aí, basta buscá-la”, afirma Tavares.

Criada para ser uma ferramenta de educação continuada, a plataforma Senar Play reúne, gratuitamente, um amplo conteúdo na área do agronegócio, disponível para os produtores rurais brasileiros.

A plataforma tem uma navegação intuitiva e pode ser acessada de forma rápida e fácil tanto pelo site quanto pelo próprio aplicativo, disponível de forma gratuita para smartphones com os sistemas operacionais Android ou IOS.

Confira abaixo algumas opções de cursos:

Negócio Certo Rural: planejando seu empreendimento.

Gestão da atividade agropecuária: custos de produção.

Gestão da segurança, saúde e meio ambiente de trabalho rural.

Planejamento estratégico da empresa rural.

Educação financeira para o produtor rural.