Saiba como deixar seu negócio agropecuário mais competitivo Empreendedor rural deve gerenciar os custos de produção e investir em tecnologia e inovação, explica Vilton Júnior, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Senar Play|Do R7 09/04/2025 - 11h33 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h33 )

Wenderson Araujo/Trilux Wenderson Araujo

Não é novidade que o mercado de produtos agropecuários, nacional ou internacional, está cada vez mais exigente e seletivo, demandando produtos sustentáveis e com qualidade, preço competitivo e entregues dentro do prazo exigido.

Para atender a todos estes pontos e ter longevidade em suas atividades, o produtor precisa estar com a lição de casa bem-feita. E o que isso quer dizer? Segundo o assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Vilton Júnior, o empreendedor do campo tem que gerenciar os custos de produção, investir em tecnologia e inovação, fazer uma gestão contábil eficiente, dispor de estruturas de armazenamento, valorizar os colaboradores e fomentar programas de qualificação, entre outras medidas.

“Lembrando que tudo isso deve estar em sintonia com os conceitos ESG (Ambiental, Social e de Governança), uma vez que o mercado comprador tem buscado cada vez mais estes preceitos”, afirma o especialista.

Atualmente, um dos maiores desafios enfrentados pela classe produtiva está relacionado ao acesso e custo do crédito. As altas taxas de juros complicam a vida do produtor e reduzem a sua margem de lucro, além de impactar negativamente na expectativa e saúde do negócio rural. Este cenário impacta também na aquisição de novas máquinas e ferramentas tecnológicas inovadoras, uma vez que a grande maioria dos agricultores e pecuaristas depende de financiamento para tais investimentos. “E, somando-se a esses desafios, temos tido uma volatilidade muito grande do câmbio, mais especificamente do dólar, e isso desafia muito o produtor, uma vez que a oscilação dos preços dos insumos, bem como das commodities, dificulta a previsibilidade das negociações”, explica Vilton Júnior.

Confira abaixo alguns cursos sobre o tema:

Mercado e comercialização de produtos agrícolas.

Rastreabilidade Vegetal.

Indicação geográfica.