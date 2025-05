Veja por que a conservação da biodiversidade é importante para os negócios Preservação é essencial para a sustentabilidade da agricultura; espécies ajudam no controle de pragas, polinização, fertilidade do solo e reciclagem de nutrientes Senar Play|Do R7 22/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao oferecer uma ampla variedade de alimentos e matérias-primas, a biodiversidade protege contra a dependência de poucas culturas. Crédito: Wenderson Araujo/Trilux Wenderson Araujo

A preservação da biodiversidade é essencial para a sustentabilidade da agricultura, pois ela sustenta as funções, processos e estrutura dos sistemas produtivos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o termo abrange, além das plantas e animais domesticados, microrganismos e espécies selvagens.

Essa diversidade é fundamental para manter a produtividade agrícola, pois as espécies ajudam no controle de pragas, polinização, fertilidade do solo e reciclagem de nutrientes; deixa os ecossistemas mais diversos e resistentes a mudanças climáticas. “E assegura a segurança alimentar. Ao oferecer uma ampla variedade de alimentos e matérias-primas, a biodiversidade protege contra a dependência de poucas culturas ou raças”, explica Mateus Tavares, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Confira abaixo sete espécies que são dos inimigos naturais das pragas e doenças que causam prejuízos à atividade do produtor rural.

1. Joaninhas – alimentam-se de pulgões e outros insetos pequenos que atacam as plantas.

‌



2. Besouros – alguns tipos são predadores de larvas e ovos de pragas.

3. Vespas parasitoides – depositam seus ovos em pragas, controlando sua população.

‌



4. Aranhas – predam uma variedade de insetos nocivos.

5. Aves – comem insetos e outros pequenos animais que afetam as plantações.

‌



6. Morcegos – consomem grandes quantidades de insetos noturnos, muitos dos quais são pragas agrícolas.

7. Formigas – algumas espécies atacam pragas diretamente ou protegem plantas contra insetos danosos.

Outras espécies de animais presentes na fauna local também exercem um papel fundamental. As abelhas ampliam a produtividade das lavouras fazendo a polinização, assim como algumas espécies de aves, insetos e mamíferos. “Esses organismos formam parte da chamada biodiversidade associada, que sustentam os ecossistemas agrícolas e reduzem a necessidade do uso do controle químico, contribuindo para uma agricultura mais sustentável”, avalia o assessor do Senar.

Confira abaixo alguns cursos sobre o tema:

Meliponicultura: Criação e manejo de abelhas sem ferrão

Educação ambiental

Inserção da árvore na propriedade rural do bioma Cerrado

Elementos de paisagem e processos ecológicos do bioma Mata Atlântica

Produção de sementes e mudas de espécies florestais nativas do bioma Cerrado

Elementos de paisagem e processos ecológicos do bioma Cerrado

Inserção da árvore na propriedade rural do bioma Mata Atlântica