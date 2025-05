Veja como garantir o sucesso e a sustentabilidade da criação de bovinos Mola propulsora do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o setor vem crescendo sustentado por tecnologia, gestão eficiente e um foco cada vez maior na qualidade da produção Senar Play|Do R7 23/05/2025 - 10h21 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h21 ) twitter

Crédito: Wenderson Araujo Wenderson Araujo

A bovinocultura brasileira é uma das atividades mais relevantes do agronegócio nacional. Mola propulsora do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o setor vem crescendo sustentado por tecnologia, gestão eficiente e um foco cada vez maior na qualidade da produção.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil detém o maior rebanho comercial do mundo, sendo que em 2023 estava estimado em 238,6 milhões de cabeças. Em 2024, o setor bateu o recorde histórico de abates de bovinos, com 39,27 milhões de cabeças; esse ritmo acelerado de produção foi acompanhado de desempenho igualmente robusto nas exportações: quase 3 milhões de toneladas de carne bovina foram enviadas para 157 países, também um número recorde.

Segundo o assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Vilton Júnior, o protagonismo brasileiro também é destaque no setor de bovinocultura de leite. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais, com uma produção anual de mais de 34 bilhões de litros de leite, distribuída em 98% dos municípios brasileiros. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária (2022).

“A atividade tem forte base em pequenas e médias propriedades, sendo responsável por empregar cerca de 4 milhões de pessoas. São mais de 1 milhão de propriedades leiteiras”, informa o assessor técnico do Senar.

Para garantir o sucesso e a sustentabilidade da bovinocultura, Vilton Júnior aponta cinco pilares fundamentais.

Nutrição: alimentação balanceada é essencial para que o animal expresse todo seu potencial produtivo, seja em ganho de peso, seja em produção de leite.

Manejo: o bem-estar animal é prioridade, respeitando as chamadas cinco liberdades, ou seja, o animal deve estar livre de fome e sede, desconforto, de dor, lesões e doenças, livre para expressar seus comportamentos naturais sem medo e estresse.

Sanidade: animais saudáveis reduzem perdas econômicas e garantem a segurança do alimento que chega ao consumidor.

Reprodução: avanços em genética e biotécnicas como inseminação artificial, fertilização in vitro e transferência de embriões encurtam ciclos produtivos e aumentam a eficiência do rebanho.

Gestão: ter controle total sobre custos, investimentos, produtividade e lucro é vital. A profissionalização da gestão rural permite tomada de decisão estratégica e aumenta a longevidade dos negócios.

