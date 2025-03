Conservação do solo é fundamental para a sustentabilidade do negócio rural O solo é um bem importante da propriedade e deve ser protegido e cuidado, explica Mateus Tavares, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Senar Play|Do R7 17/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h25 ) twitter

O solo é um bem importante da propriedade rural e deve ser protegido e cuidado. Assim, investir em sua conservação é fundamental para a sustentabilidade do negócio, qualquer que seja o ramo de atuação, explica Mateus Tavares, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Segundo o especialista, manter o solo fértil e saudável, com boa disponibilidade de nutrientes, reflete nas condições de desenvolvimento de plantas e animais que dependem deste recurso. “Fazer uso do solo sem considerar suas necessidades de manutenção, conservação ou reposição de nutrientes, vai trazer impactos negativos, cedo ou tarde, à produção agropecuária e ao meio ambiente”, afirmou.

Mesmo na produção pecuária, por exemplo, o solo bem manejado é fundamental para o bem-estar nutricional dos animais, uma vez que os animais se alimentam da pastagem ou de grãos, que são dependentes do solo.

Principal substrato para a produção agropecuária no mundo, o solo também desempenha outras funções importantes: retendo carbono e por meio da permeabilidade, que favorece a infiltração de água e o reabastecimento dos lenções freáticos, por exemplo.

Ações que façam o solo ter condições adequadas de acidez e salinidade são recomendadas dentro das boas práticas de conservação. “Podemos citar o uso de calcário para correção do pH, a ciclagem de nutrientes, por meio da adubação verde ou rotação de culturas, ou até mesmo pelo uso de fertilizantes naturais ou sintéticos”, exemplifica o técnico do Senar.

Com relação aos aspectos físicos, um solo protegido, ou seja, com cobertura vegetal permanente, garante uma melhor condição à cultura. O plantio em nível e com a construção dos terraços são outras práticas de conservação física, que evitam a perda do solo por erosão ou lixiviação.

“Um solo vivo e com diversidade biológica favorece a decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, a fixação de nitrogênio e o controle de pragas e doenças”, resume Tavares.

Confira abaixo algumas opções de cursos sobre o tema:

Correção da acidez do solo.

Manejo e conservação do solo.

Avaliação visual da qualidade do solo.

Cultivo e produção de hortas.