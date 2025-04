Conheça práticas que podem ajudar na conservação da água no solo Recurso natural é um elemento essencial na agricultura e pode impactar produtividade da propriedade rural Senar Play|Do R7 15/04/2025 - 15h08 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h08 ) twitter

Wenderson Araújo

A água é um elemento essencial na agricultura para garantir as condições de hidratação e nutrição das plantas. O recurso pode estar disponível por meios naturais, seja chuvas, águas de superfície ou lençóis freáticos. Mas, quando inacessível de forma espontânea, pode ser obtida por meio da irrigação.

Em ambos os casos, o produtor rural é um dos grandes interessados em manter a viabilidade de oferta de água no sistema. Isto é, faz parte da atividade do empreendedor trabalhar aspectos de preservação do recurso e do solo. “Quanto mais práticas que levem a um solo de qualidade, e disponibilidade de água em quantidades satisfatórias, mais benefícios o próprio produtor vai colher”, explica Mateus Tavares, assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Resiliência do sistema, menor vulnerabilidade e o aumento da produtividade são algumas das vantagens.

Diante desse cenário, quais são os principais desafios enfrentados pelos agricultores na gestão desse recurso natural? As questões climáticas adversas aparecem no topo dessa lista, como a alteração no regime de chuvas, veranicos longos, ou tempestades acima dos parâmetros normais. “Por isso é preciso estar a todo momento preparado. E a melhor forma é trabalhar o solo para transformá-lo numa caixa d´água natural para os períodos de escassez. E, ao mesmo tempo, permitir uma eficiente infiltração quando chove muito”, afirma o especialista do Senar.

Nesse sentido, existem algumas práticas que podem ajudar a reter a água no solo. Deve-se considerar aspectos físicos, químicos e biológicos. O produtor pode começar com a implantação do sistema plantio direto (SPD), por exemplo. Fundamentada nos pilares de revolvimento mínimo do solo, cobertura permanente e rotação de cultura, essa solução garante boas condições de conservação ao longo dos anos. Produção em nível, construção de terraços e uso de bioinsumos são outras opções. “A conservação é um processo contínuo. É preciso estar sempre atento a isso e incluir as práticas na rotina da propriedade”, concluiu Tavares.

Confira abaixo alguns cursos e cartilhas sobre o tema:

Proteção de nascentes

Gestão da irrigação por aspersão

Irrigação: Gestão e manejo

Gestão da irrigação por superfície

Gestão da energia elétrica no uso da irrigação

Gestão da irrigação localizada

Fertirrigação e reuso de efluentes