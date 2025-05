Produto artesanal gera renda e agrega valor ao negócio Produzidos com métodos tradicionais, excelência técnica e em pequenas escalas, queijos, vinhos, chocolates, geleias, entre outros itens, estão conquistando o público brasileiro Senar Play|Do R7 21/05/2025 - 14h53 (Atualizado em 21/05/2025 - 14h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Qualidade da matéria-prima impacta diretamente no resultado final do produto, explica o assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Vilton Júnior. Crédito: Wenderson Araujo/Senar Wenderson Araujo

Combinando tradição, inovação, gestão e responsabilidade ambiental, os produtos artesanais se revelam não apenas como tendência, mas como um modelo sustentável e estratégico para o futuro do produtor rural brasileiro.

Queijos, vinhos, chocolates, geleias, entre outros itens produzidos com métodos tradicionais, estão conquistando um público cada vez mais exigente e disposto a investir em alimentos de qualidade e origem garantida. Mais do que apenas alimentos, esses produtos carregam consigo histórias e identidade cultural.

Para os produtores rurais, a fabricação artesanal representa não apenas uma fonte de renda, mas também um diferencial competitivo que agrega valor ao negócio, segundo o assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Vilton Júnior.

“Além da qualidade, esses itens costumam ser produzidos em quantidades limitadas, com excelência, por produtores rurais que possuem o domínio total do processo, aliando o uso de métodos tradicionais e manuais. Contribuindo, assim, para que o produto acesse mercados ainda maiores e mais exigentes, criando relações comerciais com os diversos elos da sociedade”, explica o técnico do Senar.

‌



Fator fundamental nesse processo, a qualidade da matéria-prima impacta diretamente no resultado final do produto e na sua aceitação junto aos consumidores e revendedores. Seja produzida na própria propriedade ou adquirida de terceiros, ela deve seguir padrões rigorosos: rastreabilidade, boas práticas agropecuárias, controle de qualidade e, sobretudo, alinhamento com os critérios de sustentabilidade exigidos pelo mercado atual.

Vilton Júnior explica que a produção desse tipo de produto tende a ter um processo mais enxuto, autoral e em equilíbrio com o meio ambiente, uma vez que os produtores geralmente compram ou produzem a matéria-prima localmente. “Com essa otimização logística, o transporte de insumos e produtos torna-se mais racional, contribuindo com a redução das emissões de gases de efeito estufa”, afirma.

‌



Confira abaixo alguns cursos sobre o tema:

Queijos Artesanais do Brasil

‌



Comercialização de produtos com valor agregado

Agregação de valor aos produtos rurais

Mercado e comercialização de produtos agrícolas

Atendimento ao cliente para produtores rurais

Marca e posicionamento no agronegócio

Organização e exposição de produtos em eventos

Marketplace para produtores rurais

Apresentação de produtos rurais

Instagram para produtores rurais

Whatsapp business para Produtores rurais

Comunicação eficaz para negócios rurais

Marketing para negócios rurais