Bolsa Família combina transferência de renda e inclusão produtiva
Em agosto de 2025, 19,19 milhões de famílias estavam sendo atendidas. O benefício médio no mês foi de R$ 671
O Brasil saiu do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), conquista histórica que reflete políticas públicas eficazes, como, por exemplo, o Bolsa Família, que combina transferência de renda, inclusão produtiva e fortalecimento da segurança alimentar.
Referência mundial em programas de transferência de renda e reconhecido em fóruns globais, como o G20 e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o Bolsa Família é hoje uma política de Estado – não é assistencialismo - com foco na proteção da infância, dignidade e superação da pobreza. Em agosto de 2025, 19,19 milhões de famílias estavam sendo atendidas. O benefício médio no mês foi de R$ 671.