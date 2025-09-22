Bolsa Família combina transferência de renda e inclusão produtiva Em agosto de 2025, 19,19 milhões de famílias estavam sendo atendidas. O benefício médio no mês foi de R$ 671 Brasil que Transforma Vidas|Do R7 22/09/2025 - 16h32 (Atualizado em 22/09/2025 - 16h32 ) X (Twitter)

Lyon Santos/MDS

O Brasil saiu do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), conquista histórica que reflete políticas públicas eficazes, como, por exemplo, o Bolsa Família, que combina transferência de renda, inclusão produtiva e fortalecimento da segurança alimentar.

Referência mundial em programas de transferência de renda e reconhecido em fóruns globais, como o G20 e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o Bolsa Família é hoje uma política de Estado – não é assistencialismo - com foco na proteção da infância, dignidade e superação da pobreza. Em agosto de 2025, 19,19 milhões de famílias estavam sendo atendidas. O benefício médio no mês foi de R$ 671.