Programa incentiva a geração de renda e a autonomia de famílias em vulnerabilidade

Divulgação/MDS

O governo federal está criando oportunidades reais para quem mais precisa, incentivando a geração de renda e a autonomia de famílias em vulnerabilidade por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A iniciativa inclui linhas de crédito produtivo, parcerias com a iniciativa pública e privada para cursos de capacitação, apoio ao empreendedorismo popular e estímulo ao emprego formal para quem está no Cadastro Único. Saiba mais no vídeo abaixo: