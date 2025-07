Conheça a história da costureira que realizou o sonho de abrir o próprio negócio Programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), foi fundamental para a empreendedora Josy Nascimento, de João Pessoa (PB) Brasil que Transforma Vidas|Do R7 17/07/2025 - 11h54 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h54 ) twitter

Josy Nascimento é uma empreendedora de João Pessoa (PB) que iniciou seu negócio com o apoio do programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que inclui linhas de crédito produtivo, parcerias com iniciativa pública e privada para cursos de capacitação, apoio ao empreendedorismo popular e estímulo ao emprego formal para quem está no Cadastro Único.

A família de Josy participa ativamente do negócio: sua filha cuida do marketing e seu marido ajuda nas entregas. O programa foi fundamental para viabilizar investimentos em infraestrutura e na aquisição de equipamentos essenciais para o crescimento da empresa.