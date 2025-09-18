Peões de A Fazenda descobrem como funciona o Programa de Aquisição de Alimentos PAA garante alimentos frescos e saudáveis para quem mais precisa e fortalece quem produz Brasil que Transforma Vidas|Do R7 18/09/2025 - 14h08 (Atualizado em 18/09/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução

Direto da horta do reality, Lilian dos Santos Rahal, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do @mdsgovbr, e a agricultora Amanda Alves, do @centro_sabia, explicaram aos peões como funciona o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que garante alimentos frescos e saudáveis para quem mais precisa e fortalece quem produz. Confira!