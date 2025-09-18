Peões de A Fazenda descobrem como funciona o Programa de Aquisição de Alimentos
PAA garante alimentos frescos e saudáveis para quem mais precisa e fortalece quem produz
Direto da horta do reality, Lilian dos Santos Rahal, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do @mdsgovbr, e a agricultora Amanda Alves, do @centro_sabia, explicaram aos peões como funciona o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que garante alimentos frescos e saudáveis para quem mais precisa e fortalece quem produz. Confira!